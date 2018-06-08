Михаил Шац: для сборной России достижением будет любой забитый мяч
Российский телеведущий Михаил Шац в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу — 2018.
«От сборной России на чемпионате мира ничего не жду, так что любой позитивный результат, вплоть до забитого мяча или выхода из группы, будет огромным достижением», — сказал телеведущий.
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Шац также назвал главных фаворитов мундиаля.
«Масса команд интересна: Аргентина, Бразилия, Бельгия, Франция, Англия, много хороших латиноамериканских и африканских команд.
Во время каждого чемпионата мира возникают свои герои, так что подождем немного, мы их скоро узнаем», — отметил он.
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