Михаил Шац: для сборной России достижением будет любой забитый мяч

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Российский телеведущий Михаил Шац в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу — 2018.

«От сборной России на чемпионате мира ничего не жду, так что любой позитивный результат, вплоть до забитого мяча или выхода из группы, будет огромным достижением», — сказал телеведущий.

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Шац также назвал главных фаворитов мундиаля.

«Масса команд интересна: Аргентина, Бразилия, Бельгия, Франция, Англия, много хороших латиноамериканских и африканских команд.

Во время каждого чемпионата мира возникают свои герои, так что подождем немного, мы их скоро узнаем», — отметил он.

Ранее искусственный интеллект предсказал победителя мирового первенства по футболу.