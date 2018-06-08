Погорилая: работать под присмотром врачей мне суждено до конца карьеры
Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о своем физическом состоянии после полученной травмы. Слова спортсменки приводит «РИА Новости».
«Ледовая подготовка к сезону у меня уже началась, но прямо сейчас я готовлюсь выступить на шоу в Японии.
Работаю под присмотром врачей, но в таком режиме мне теперь суждено тренироваться до конца карьеры, чтобы не допускать критических случаев», — сказала фигуристка.
Ранее Погорилая вошла в резервный состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.