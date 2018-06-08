Трамп заявил о намерении посмертно помиловать Мохаммеда Али
Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении помиловать американского боксера Мохаммеда Али. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Я думаю о Мохаммеде Али. Он тогда не очень популярен был, но о нем помнят сейчас. Я думаю об этом очень серьезно», — цитирует Трампа NBC.
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Али был приговорен к пяти годам тюрьмы за уклонение от военного призыва во время войны во Вьетнаме в 1967 году.
Ранее Трамп помиловал боксера Джека Артура Джонсона, осужденного в начале XX века.