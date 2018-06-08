Звезда «Формулы-1» объяснил разницу в доходах Шараповой и Уильямс цветом кожи
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон возмутился высокими доходами российской теннисистки Марии Шараповой, сообщает «Советский спорт».
Хэмилтон выразил свое недоумение по поводу высоких гонораров россиянки по сравнению с доходами американской теннисистки Серены Уильямс, которая не попала в список Forbes. Он отметил, что причиной такой дискриминации могла стать расовая принадлежность спортсменок.
«Серена входит в тройку лучших спортсменов всех времен и превосходит многих — если не всех — в этом списке.
Все это просто показывает, что мы по-прежнему живем в каменном веке», — заявил спортсмен в интервью изданию Racefans.
Отмечается, что сам Хэмилтон стал 12-м в списке, что является наивысшим результатом из всех гонщиков «Формулы-1».
Ранее Шарапова с разгромом вылетела из розыгрыша «Ролан Гаррос».