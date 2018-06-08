Радулов поздравил российских игроков «Вашингтона» с завоеванием Кубка Стэнли

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/10754075/1-63-pic905-895x505-77130.jpg">

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов поздравил российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Кузя, рад за тебя, красавец! Наслаждайся, Дмитрий Орлов! С победой, Александр Овечкин», — написал хоккеист в своем инстаграме.

Реклама

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2018. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды. Таким образом, подопечные Барри Тротца стали обладателями Кубка Стэнли.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил игру капитана столичной команды Овечкина.