Радулов поздравил российских игроков «Вашингтона» с завоеванием Кубка Стэнли
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов поздравил российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Кузя, рад за тебя, красавец! Наслаждайся, Дмитрий Орлов! С победой, Александр Овечкин», — написал хоккеист в своем инстаграме.
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2018. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды. Таким образом, подопечные Барри Тротца стали обладателями Кубка Стэнли.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил игру капитана столичной команды Овечкина.