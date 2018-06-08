Смолов уверен, что опыт больших турниров поможет ему на ЧМ-2018

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Форвард сборной России и «Краснодара» Федор Смолов уверен, что опыт больших турниров поможет ему на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС.

«Сейчас начинает появляться волнение из-за того, что все меньше времени остается до старта. Все хотят, чтобы турнир быстрее начался. Думаю, что ближе к матчу волнение будет нарастать, но опыт выступления на Кубке конфедераций и чемпионате Европы помогут с ним справиться», — заявил Смолов.

Ранее сообщалось, что оргкомитет «Россия-2018» пригласит Александра Овечкина на матч открытия чемпионата мира.