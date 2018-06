Трамп поздравил Овечкина с победой в финале НХЛ

Президент США Дональд Трамп поздравил команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» с победой в финале плей-офф, сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю «Вашингтон» с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли», — написал Трамп в своем твиттере.

Также американский лидер отметил игру капитана столичной команды россиянина Александра Овечкина.

«Алекс Овечкин, капитан команды, впечатляет — он настоящая суперзвезда», — добавил Трамп.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что чемпионский парад «Вашингтон Кэпиталз» состоится на следующей неделе.

Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular - a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time!