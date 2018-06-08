Трамп поздравил Овечкина с победой в финале НХЛ

Президент США Дональд Трамп поздравил команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» с победой в финале плей-офф, сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю «Вашингтон» с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли», — написал Трамп в своем твиттере.

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Также американский лидер отметил игру капитана столичной команды россиянина Александра Овечкина.

«Алекс Овечкин, капитан команды, впечатляет — он настоящая суперзвезда», — добавил Трамп.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что чемпионский парад «Вашингтон Кэпиталз» состоится на следующей неделе.