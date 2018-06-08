Трехкратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал чемпионство «Вашингтона»

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал чемпионство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», передает Sport24.

«Игра Евгения Кузнецова? Для меня это был сюрприз. Убеждаюсь каждый раз, что ребята, играя с хоккеистами мирового уровня, растут. Растут быстро, раскрываются и нам этого не хватает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Не знаю, смог бы он стать таким же хоккеистом, играя у нас», — подчеркнул Фетисов

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Также бывший хоккеист признался, что предложение ограничить отъезд молодых игроков из КХЛ было неправильным.

«Стоит уезжать в НХЛ? Я был одним из немногих, кто хотел закрыть КХЛ для молодых игроков. Сейчас я понимаю, что это было неправильно. Каждый должен принимать для себя решение. И этот пример и Артемий Панарин показали, что талант может раскрыться там, где есть постоянная конкуренция», — добавил Фетисов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин привезет в Россию Кубок Стэнли.