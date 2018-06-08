Английский парламент обеспокоен безопасностью своих болельщиков на ЧМ-2018

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Парламент Великобритании выразил обеспокоенность по поводу безопасности своих болельщиков на матчах чемпионата мира в России, сообщает «РИА Новости».

«Особенную озабоченность парламентариев вызывает безопасность болельщиков, принадлежащих к сексуальным (ЛГБТ) и этническим меньшинствам», — говорится в заявлении парламентариев.

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По данным чиновников, на чемпионат мира в Россию приедет около 10 тыс. британских фанатов.

Ранее в США выразили желание провести награждение победителей ЧМ-2018 не в России.