Английский парламент обеспокоен безопасностью своих болельщиков на ЧМ-2018
Парламент Великобритании выразил обеспокоенность по поводу безопасности своих болельщиков на матчах чемпионата мира в России, сообщает «РИА Новости».
«Особенную озабоченность парламентариев вызывает безопасность болельщиков, принадлежащих к сексуальным (ЛГБТ) и этническим меньшинствам», — говорится в заявлении парламентариев.
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По данным чиновников, на чемпионат мира в Россию приедет около 10 тыс. британских фанатов.
Ранее в США выразили желание провести награждение победителей ЧМ-2018 не в России.