Овечкин призвал фанатов «Вашингтона» отпраздновать победу в финале Кубка Стэнли

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в финальной серии Кубка Стэнли над «Вегас Голден Найтс». Форвард призвал болельщиков столичного клуба отпраздновать долгожданный успех, сообщает ТАСС.

«Мы сделали это, эмоции просто невероятные, и неважно, каким образом нам удалось достичь этого. Этот момент мы не забудем никогда. Болельщикам я могу сказать следующее — берите пиво и давайте праздновать», — сказал Овечкин после матча.

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Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:3 и стал обладателем трофея. Овечкин отметился голом.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.