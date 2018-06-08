Овечкин впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли

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«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

Таким образом, «Вашингтон» впервые с своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого «Кэпиталз» выходил в финал плей-офф НХЛ в 1998 году, где проиграл «Детройту Ред Уингз».

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Кроме того, впервые в своей карьере Кубок Стэнли выиграл капитан столичной команды, российский форвард Александр Овечкин.

32-летний россиянин отличился голом.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.