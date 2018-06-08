«Элвис Пресли» попытался спровоцировать Овечкина во время матча
Во время второго периода пятого матча финальной серии Кубка стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» произошел курьезный момент. Об этом сообщает «Советский спорт».
В ходе игры болельщик, одетый в стиле легендарного американского певца и актера Элвиса Пресли, попытался спровоцировать российского нападающего и капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Видеозапись момента можно увидеть в официальном аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в твиттере.
Овечкин находился на скамейке запасных. Рядом с ним через ограждение сидел болельщик «Вегаса», который активно жестикулировал и обращался в адрес россиянина. Сам хоккеист проигнорировал провокатора.
На данный момент счет в матче 3:2 в пользу «Вегаса». Овечкин отметился голом.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Trying to ignore Elvis. pic.twitter.com/zn9oXsblxE— NHL GIFs (@NHLGIFs) 8 июня 2018 г.