«Элвис Пресли» попытался спровоцировать Овечкина во время матча

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Во время второго периода пятого матча финальной серии Кубка стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» произошел курьезный момент. Об этом сообщает «Советский спорт».

В ходе игры болельщик, одетый в стиле легендарного американского певца и актера Элвиса Пресли, попытался спровоцировать российского нападающего и капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Видеозапись момента можно увидеть в официальном аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в твиттере.

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Овечкин находился на скамейке запасных. Рядом с ним через ограждение сидел болельщик «Вегаса», который активно жестикулировал и обращался в адрес россиянина. Сам хоккеист проигнорировал провокатора.

На данный момент счет в матче 3:2 в пользу «Вегаса». Овечкин отметился голом.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.