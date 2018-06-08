Глава Футбольной ассоциации Ганы обвиняется в получении взятки в размере $65 тысяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/131/11630131/RIAN_2929366.HR.ru-pic905-895x505-87813.jpg">

Правительство Ганы расформировало Футбольную ассоциацию страны (GFA) после того, как был опубликован документальный фильм, в котором повествуется о распространении коррупции в организации, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Министерства информации Ганы, во внимание были приняты выводы журналиста Анаса Аремеяау Анаса, который провел расследование о коррупции в футбольной структуре.

Реклама

«В фильме показываются грубые нарушения в функционировании Футбольной ассоциации Ганы, выраженные в широком распространенном мошенничестве, коррупции и взяточничестве. Полиция должна принять все необходимые меры для обеспечения быстрого и тщательного расследования событий, показанных в фильме», — говорится в сообщении.

В результате правительство Ганы распустило национальную футбольную ассоциацию. На данный момент представители властей страны рассматривают варианты и меры наказания виновных.

«Правительство объявит о временных мерах по регулированию футбольной деятельности в стране, пока не будет сформирован новый орган. Также правительство оповестит об этих решениях Африканскую конфедерацию футбола и Международную федерацию футбола, а также свяжется с ними, чтобы определить дальнейший путь футбола в Гане», — написано в пресс-релизе.

6 июня журналист Анас Аремеяау Анас показал свой фильм под названием «Номер 12: когда жадность и коррупция стали нормой», в котором рассказывается, как чиновники Футбольной ассоциации Ганы, включая ее президента Квеси Найантакии, задействованы в коррупции. В частности, в фильме показан эпизод, где Найантакии получает взятку в размере $65 тысяч.