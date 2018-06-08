Сборная Португалии разгромила Алжир в товарищеском матче
Сборная Португалии по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Алжира в рамках контрольного матча. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил полузащитник Гонсалу Гуэдеш. Еще один мяч забил Бруну Фернандеш.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира — 2018 в России в группе B с командами Испании, Ирана и Марокко.
Алжирцы на мундиаль не квалифицировались.
Товарищеский матч
Португалия — Алжир — 3:0
Голы: 1:0 — Гуэдеш — 17, 2:0 — Фернандеш — 37, 3:0 — Гуэдеш — 55