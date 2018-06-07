Автору фильмов о допинге в России вручили орден

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Немецкий журналист и автор фильмов о допинге в России Хайо Зеппельт награжден орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщает «Советский спорт».

«Где государство становится допинг-преступником, там отважные журналисты могут отличиться тем, что своими расследованиями раскрывают обман, называют виновников и требуют соблюдения правил», — заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время церемонии награждения.

Ранее сообщалось, что Зеппельт сможет присутствовать на матчах чемпионата мира по футболу.