Автору фильмов о допинге в России вручили орден
Немецкий журналист и автор фильмов о допинге в России Хайо Зеппельт награжден орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщает «Советский спорт».
«Где государство становится допинг-преступником, там отважные журналисты могут отличиться тем, что своими расследованиями раскрывают обман, называют виновников и требуют соблюдения правил», — заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время церемонии награждения.
Ранее сообщалось, что Зеппельт сможет присутствовать на матчах чемпионата мира по футболу.