Стал известен самый популярный российский футболист Рунета
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов стал самым популярным футболистом Рунета по версии «Яндекса». Об этом сообщает «Советский спорт».
Имя игрока стало самым запрашиваемым среди российских футболистов — 1,82 млн запросов.
Вторым стал бывший игрок сборной России, нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин — 0,84 млн запросов.
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Третьим по полярности оказался форвард «Краснодара» Федор Смолов — 0,39 млн.
Ранее стало известно имя самого дорогого футболиста мира.