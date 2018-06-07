Чичерина считает, что сейчас неподходящее время для чемпионата мира

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Российская рок-певица Юлия Чичерина рассказала о своей реакции на запрет участия в мероприятиях, приуроченных к чемпионату мира по футболу — 2018. Слова артистки приводит Sport24.

«Не возмутило ничего. Благодаря этому люди узнали, что во время праздника на Донбассе гибнут дети. Для меня это гораздо важнее, чем игры.

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К тому же я холодна к футболу, мне нравится ММА: они не гламурные и в трудный момент встанут каменной стеной на пути врага. Каждый из них в бою как половина футбольной команды», — заявила певица.

Чичерина также рассказала об обстановке в Донецке на сегодняшний день.

«Каждый день гибнут мирные люди, каждый день обстрелы. Это не прекращалось и длится уже пятый год. Я уверена, это не время для игр», — отметила она.

Ранее в Госдуме одобрили решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете выступления певицы Юлии Чичериной перед болельщиками во время чемпионата мира в России.