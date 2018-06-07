Врач сборной Бразилии рассказал о сексуальной жизни игроков перед ЧМ-2018

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Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о том, каким образом будет контролироваться сексуальная жизнь игроков во время чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Девушкам и женам футболистов будет запрещено проводить время с игроками все время. Их свидания будут проводиться исключительно в свободные от игры дни. Кроме того, для таких встреч будут отведены специальные помещения», — заявил Ласмар.

Ранее звезде сборной Бразилии Габриэлу Жезусу сказали больше заниматься сексом перед чемпионатом мира — 2018.