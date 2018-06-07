УЕФА обновил бренд Лиги чемпионов
Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) презентовал новый бренд Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
«Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со «звездного мяча» с логотипа Лиги чемпионов УЕФА. Концепция передает культовые примеры демонстрации выдающейся техники и таланта, которые делают вечера Лиги чемпионов УЕФА такими особенными.
Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы — такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами — маджентой и цианом, которые освежают восприятие образа», — говорится в заявлении пресс-службы организации.
Ранее УЕФА провел ребрендинг Лиги Европы.
⚡⚡⚡ УЕФА освежил бренд #ЛигаЧемпионов ➡ https://t.co/Ln5BhuzAUQ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 7 июня 2018 г.
Новые цвета ✅
Звездный мяч ✅
Звездный стадион ✅
Как вам? pic.twitter.com/fh7cdWMka5