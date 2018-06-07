УЕФА обновил бренд Лиги чемпионов

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Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) презентовал новый бренд Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

«Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со «звездного мяча» с логотипа Лиги чемпионов УЕФА. Концепция передает культовые примеры демонстрации выдающейся техники и таланта, которые делают вечера Лиги чемпионов УЕФА такими особенными.

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Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы — такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами — маджентой и цианом, которые освежают восприятие образа», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Ранее УЕФА провел ребрендинг Лиги Европы.