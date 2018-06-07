Путин рассказал, как будут использоваться стадионы после чемпионата мира по футболу

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Президент России Владимир Путин рассказал, как будут использоваться стадионы после чемпионата мира, передает ТАСС.

«Нужно, чтобы вся инфраструктура работала и после чемпионата мира по футболу, особенно на развитие спорта. Все стадионы перейдут в собственность регионов, и я обращаюсь к губернаторам: нельзя допускать, чтобы на стадионах появились рынки, как это было в Москве в 1990-е. Мы будем следить, чтобы объекты использовались по уму. Наши спортсмены должны расти и развиваться на собственных базах», — сказал Путин во время прямой линии.

Ранее Путин назвал главную задачу России на чемпионате мира.