Президент Ассоциации футбола Аргентины извинился перед Израилем
Президент Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия извинился перед Израилем за отмену товарищеского матча, который должен был пройти в Иерусалиме, передает ТАСС.
«Я хочу просто попросить прощения у израильтян. Это решение не было направлено против израильтян или еврейской общины», — сказал Тапия на пресс-конференции. По его словам, данное решение должно рассматриваться как «вклад в поддержание мира».
Также президент АФА подчеркнул, что отмена матча произошла из-за угрозы безопасности футболистов и персонала национальной команды.
«Моя обязанность как главы АФА — делать все возможное для защиты здоровья всей делегации, и в связи с этим я принял такое решение», — добавил Тапия.
Ранее министр обороны Израиля раскритиковал Аргентину за отказ от товарищеского матча.