Президент Ассоциации футбола Аргентины извинился перед Израилем

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Президент Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия извинился перед Израилем за отмену товарищеского матча, который должен был пройти в Иерусалиме, передает ТАСС.

«Я хочу просто попросить прощения у израильтян. Это решение не было направлено против израильтян или еврейской общины», — сказал Тапия на пресс-конференции. По его словам, данное решение должно рассматриваться как «вклад в поддержание мира».

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Также президент АФА подчеркнул, что отмена матча произошла из-за угрозы безопасности футболистов и персонала национальной команды.

«Моя обязанность как главы АФА — делать все возможное для защиты здоровья всей делегации, и в связи с этим я принял такое решение», — добавил Тапия.

Ранее министр обороны Израиля раскритиковал Аргентину за отказ от товарищеского матча.