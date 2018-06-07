Тренер сборной Англии высказался о расизме на чемпионате мира в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/523/10594523/2017-03-22T214407Z_133220647_MT1ACI14769372_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-GER-ENG-pic905-895x505-31342.jpg">

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал слова игрока команды Дэнни Роуза, попросившего своих родственников не приезжать в Россию на чемпионат мира 2018 года из-за расизма, сообщает «Советский спорт».

«Я не знал, что у Роуза был такой разговор с семьей. Все остальное, что он сказал по поводу расизма, он уже говорил нам на командном собрании несколько дней назад», — цитирует Саутгейта «Би-Би-Си».

Реклама

Специалист добавил, что национальная команда приложит все усилия для того, чтобы защитить своих футболистов от возможных проявлений расизма на предстоящем мундиале.

«Никто не знает, что произойдет в России, но Роуз почувствовал, что что-то может случиться с его семьей и это отвлечет его от футбола. Мы надеемся, что все будет хорошо, но мы все обсудим, если что-то произойдет. У нас есть план. У нас есть личная поддержка, поддержка команды и официальный протокол», — добавил тренер.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее Роуз попросил своих родственников отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира — 2018. По словам темнокожего футболиста, его семья может стать жертвой проявления расизма.