Овечкин старается не думать о финале Кубка Стэнли

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что старается отвлечься от мыслей о финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс», сообщает Sport24.

«Пытаюсь слишком много не думать о том, что происходит сейчас в финале Кубка Стэнли. Пытаюсь сконцентрировать свое внимание на чем-то ином, хотя это и трудно. Пытаюсь думать о чем угодно, об автомобилях, о гостиницах, о Лас-Вегасе», — цитирует Овечкина журналист Изабель Хуршудян в твиттере.

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«Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующая встреча пройдет в Парадайсе 8 июня.

Ранее Ддвукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о шансах «Вашингтон Кэпиталз» завоевать Кубок Стэнли.