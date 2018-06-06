Кутепов заявил о готовности укусить форварда сборной Уругвая Суареса

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Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов заявил, что не боится получить укус от нападающего «Барселоны» и национальной команды Уругвая Луиса Суареса.

«Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить», — цитирует Кутепова Sport24.

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Луис Суарес известен своим неспортивным поведением. В частности, однажды во время матча чемпионата Англии он укусил защитника лондонского «Челси» Бранислава Ивановича за руку. Тот же самый прием он исполнил во время игры группового этапа на чемпионате мира — 2014 в Бразилии. В последствии Суарес был наказан длительной дисквалификацией.

На ЧМ-2018 сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.