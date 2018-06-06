Генсек ФИФА считает правильным решение отдать России право провести ЧМ-2018
Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура выразила мнение, что решение предоставить России право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году является верным.
«Я во Владимире всего несколько часов, но мне кажется, что я бы с удовольствием провела здесь выходные. Возможно, я сейчас не совсем политкорректна, но то, что мы сделали выбор в пользу России при назначении страны для проведения чемпионата мира, было правильным решением», — цитирует представителя ФИФА ТАСС.
Она также отметила, что Россия сделала большой объем работы в ходе подготовки к проведению мундиаля.
«Владимир не является одним из 11 городов, где пройдут матчи чемпионата мира, но вы уже сделали многое для того, чтобы люди почувствовали вкус футбола и турнира», — заключила Самура.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В ходе голосования, которое состоялось 2 декабря 2010 года, Россия была выбрана страной-хозяйкой мирового первенство, на проведение которого также претендовали Англия и совместные заявки Испании и Португалии, Бельгии и Нидерландов.