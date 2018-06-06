Шарапова прокомментировала свою неудачу на «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свое поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с испанкой Гарбинье Мугурусой. По мнению россиянки, она совершила ошибку в подготовке к игре, передает «Советский спорт».

«Знаете, на бумаге это шаг в правильном направлении. Трудно дать оценку одному турниру. Нужно делать выводы на основе предыдущих четырёх-пяти недель. Подходя к грунтовому сезону, я выбывала с турниров на стадии первого круга, проигрывая матчи, в которых хотела победить.

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На грунте мне удалось одержать несколько побед подряд. Думаю, я сделала шаг в правильном направлении, но это не относится к сегодняшнему матчу», — цитирует Шарапову пресс-служба турнира.

Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Гарбинье Муругусе со счетом 2:6, 1:6.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.