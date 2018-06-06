Шарапова отреагировала на высказывания Серены Уильямс об ее автобиографии

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Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на слова американки Серены Уильямс о том, что россиянка в своей биографии уделила ей слишком много внимания. По мнению Шараповой, если бы она проигнорировала Уильямс-младшую, то это «было бы странно», передает «Советский спорт».

«Было бы странно, если бы я не упомянула кого-то, с кем встречалась много раз. Думаю, в мире мало автобиографий, особенно в мире спорта, которые не говорят о соперничестве с кем-либо. Мы провели много матчей. Некоторые из них были для меня определяющими. Было бы странно, если бы я ничего не написала о ней. Все бы стали задавать мне вопросы», — цитирует Шарапову Daily Express.

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Также российская теннисистка отметила, что вся информация, предоставленная в ее автобиографии, является достоверной.

Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Гарбинье Муругусе со счетом 2:6, 1:6.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.