Марадона попал в больницу

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, ныне занимающий пост председателя правления брестского «Динамо», попал в одну из больниц колумбийского города Кали, сообщает ТАСС.

По информации британского издания The Sun, Марадона перенесет операцию на колене.

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Отмечается, что 57-летний аргентинец уже в течение четырех месяцев испытывает серьезные проблемы с ногой.

«Марадоне будет сделан общий осмотр колена. Мы оценим степень тяжести повреждения и на основе результатов тестов назначим лечение», — сказал врач колумбийской больницы, который по совместительству является приятелем Марадоны.

По информации источника, аргентинец проведет в больнице порядка шести-восьми дней.

Ранее сообщалось, что Марадона вошел в список номинантов на звание лучшего игрока в истории чемпионатов мира.