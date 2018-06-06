Шарапова с разгромом вылетела из розыгрыша «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с испанкой Гарбинье Мугурусой, сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась час и 12 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу испанской спортсменки.

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Шарапова допустила шесть двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт.

В активе Мугурусы два эйса. Кроме того, она дважды допустила ошибку при подаче и реализовала пять брейков из 12-ти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале испанка сыграет с победителем противостояния Симона Халеп (Румыния) — Анжелика Кербер (Германия).

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мария Шарапова (Россия) — 6:2, 6:1