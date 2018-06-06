В состав команды Госдумы в матче с депутатами Бундестага войдут женщины

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в состав футбольной команды нижней палаты парламента на матч с депутатами немецкого Бундестага войдут представители женского пола.

«Мы формируем и готовим депутатскую команду, которая должна будет сыграть в футбол с нашими коллегами из Бундестага. Отличительная особенность нашей команды — в ней будут женщины», — цитирует Володина Агентство «Москва».

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Встреча состоится 8 июня.

Ранее сообщалось, что депутаты немецкого Бундестага собираются провести товарищеский футбольный матч со сборной Госдумы по окончании чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.