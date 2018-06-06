Полиция будет пресекать деятельность таксистов-мошенников во время ЧМ-2018
Правоохранительные органы в усиленном режиме будут контролировать ситуацию с мошенничеством со стороны таксистов во время проведения чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.
Об этом заявил первый заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России генерал-майор полиции Антон Гусев.
«Мы регулярно работаем по теме таксистов, которые работают незаконно. У нас было несколько случаев на Кубке конфедераций, когда наших гостей эти люди подвозили за огромные деньги. Мы привлекали их к ответственности за мошенничество. Мы и дальше будем вести мониторинг и привлекать их к ответственности», — сказал Гусев на пресс-конференции.
Чемпионат мира — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что на ЧМ-2018 едет немец на тракторе.