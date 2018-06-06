На чемпионат мира — 2018 едет немец на тракторе

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Немецкий поклонник футбола добирается в Россию на чемпионат мира — 2018 на тракторе, сообщает «Советский спорт».

Как информирует abw.by, гражданин Германии, которому очевидцы дали около 70 лет, был замечен на территории Белоруссии. Он передвигался на необычном транспортном средстве с домом на колесах. Отмечается, что пожилой мужчина отправляется в Россию, чтобы посетить матчи предстоящего мундиаля.

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На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборная Германии сыграет с Мексикой (17 июня, Москва), Швецией (23 июня, Сочи) и Южной Кореей (27 июня, Казань).

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью верит в выход сборной России из группы ЧМ-2018.