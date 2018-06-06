Профессиональный рестлер убил жену и покончил с собой
Тела профессионального рестлера Чарльза Уильямса и его жены были обнаружены полицией, сообщает «Советский спорт».
Как информирует Sky Sports, по мнению правоохранительных органов, атлет сначала застрелил свою жену, после чего свел счеты с жизнью. Иных телесных повреждений у супругов обнаружено не было.
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52-летний спортсмен выступал в независимых промоушенах, а также принимал участие в выступлениях и «темных матчах» под эгидой Всемирной федерации рестлинга (WWF). Эти соревнования не транслируются по телевидению. Отмечается, что Уильямсу так и не удалось стать полноценной частью компании.
Ранее футболист колумбийского клуба «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда был убит во время вечеринки.