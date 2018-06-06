Мутко: сборная России движется в правильном направлении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/252/11603252/RIAN_3266570.HR.ru-pic905-895x505-80302.jpg">

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Турции.

«Этот матч в целом сыграли лучше, чем с Австрией (0:1). Провала в центре обороны не было, в атаке стало больше определенности. Настрой определенный был, ребята игру выдержали, по самоотдаче вопросов нет. Команда движется в правильном направлении, есть время еще до старта чемпионата мира», — приводит слова Мутко ТАСС.

Реклама

В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что сборная России стала третьей в истории футбола командой-хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля.