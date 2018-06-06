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Президент России Владимир Путин назвал лучших игроков в истории футбола, сообщает Sport24.

«У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных — Пеле. Ну, Диего Марадона мне еще очень нравится», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Медиакорпорации Китая.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Ранее глава государства поделился ожиданиями от игры сборной России на мировом первенстве.