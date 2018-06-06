Российский шахматист Карякин ответил на обвинения в проведении договорных партий

<img src="//img.gazeta.ru/files3/859/11694859/IMG_4904-pic905-895x505-5960.jpg">

Шахматист Сергей Карякин ответил на слова чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, сказавшего, что россиянин проводил договорные партии с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, сообщает «Советский спорт».

«Договорные ничьи? Конечно, нет. Мы друзья, но мы соперничаем между собой. Мы оба пытаемся выиграть, и такой результат не поможет никому из нас», — цитирует Карякина телеканал TV2.

Реклама

Гроссмейстер отметил, что он тоже считает некоторые партии с участием других шахматистов подозрительными, однако на высоком уровне такие встречи являются редкостью.

Ранее Карлсен заявил, что Карякин и Мамедьяров на предыдущих турнирах договаривались о ничьей.