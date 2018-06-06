Путин рассчитывает на достойную игру сборной России на чемпионате мира — 2018
Президент России Владимир Путин поделился ожиданиями от игры национальной команды страны на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
«Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России, рассчитываем, что национальная команда будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Медиакорпорации Китая.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее глава государства назвал фаворитов предстоящего мирового первенства по футболу 2018 года.