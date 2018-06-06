Путин назвал фаворитов чемпионата мира

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Президент России Владимир Путин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

«Там много претендентов на победу на чемпионате мира: это и латиноамериканские команды — это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная.

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Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Медиакорпорации Китая.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что глава государства посетит матч открытия и финал чемпионата мира по футболу 2018 года.