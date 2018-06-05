Сборная Аргентины отказалась от матча с командой Израиля после угроз палестинцев

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Сборная Аргентины приняла решение отказаться от проведения товарищеского матча против команды Израиля из-за угроз со стороны Палестины, сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, в целях безопасности аргентинская национальная команда не отправится в Иерусалим, однако может провести еще одну встречу в Барселоне в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

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Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Нигерии и Хорватии.

Ранее глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси не принимать участие в товарищеском матче против команды Израиля.