Бывший форвард «Спартака» заявил, что сборная Россия запутала Саудовскую Аравию

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Бывший форвард московского «Спартака» Николай Писарев выразил мнение, что сборной России по футболу удалось запутать Саудовскую Аравию после товарищеского матча с Турцией, передает сайт «Матч-ТВ».

«Нам удалось запутать Саудовскую Аравию. Позитив в том, что мы не проиграли. Теперь более-менее понятно по составу, как мы начнем ЧМ. Да, мы охраняли ничью с Турцией, но так играть с Саудовской Аравией точно не будем», — заявил специалист.

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Также Писарев назвал имя ключевого игрока в составе национальной команды.

«В целом мое резюме таково: Сергей Игнашевич – незаменим. Нужно все сделать, чтобы его правильно подвести к турниру. Думаю, состав понятен. Игорь Смольников смотрелся неплохо в первом тайме, Марио Фернандес, думаю, рассматривается как игрок основы», — добавил он.

Ранее сборная России сыграла вничью с Турцией.