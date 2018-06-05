ЦСКА и «Локомотив» получат по €15 млн от УЕФА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/250/10972250/RIAN_3229217.HR.ru-pic905-895x505-74765.jpg">

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал данные о призовых выплатах для участников следующего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Все 32 команды, которые будут участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов, получат по €15,25 млн. От России в самом престижном клубном турнире Европы примут участие две московские команды — ЦСКА и «Локомотив».

Реклама

48 клубов, которые примут участие в групповом этапе Лиги Европы получат по €2,62 млн. Россию в Лиге Европы будут представлять санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Уфа».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков оказался недовольным отсутствием обладателя Кубка России в Лиге Европы.