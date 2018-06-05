Немецкая авиакомпания перепутала Москву и Киев в ролике для ЧМ-2018
Крупная немецкая авиакомпания удалила из своих социальных сетей видеоролик посвященный чемпионату мира — 2018, в котором перепутала достопримечательности Москвы и Киева. Об этом сообщает «Советский спорт».
Как сообщает немецкое издание Bild, по сюжету ролика немецкие фанаты отправляются в Москву на чемпионат мира, однако в видео показываются достопримечательности столицы Украины, такие как церковь Рождества Христова и Андреевская церковь.
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Поскольку ролик «задел чувства пользователей» авиакомпания удалила видео.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что ФИФА переделает заставку к чемпионату мира из-за креста на Спасской башне.