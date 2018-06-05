УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил московскому «Спартаку» продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы УЕФА, красно-белые оштрафованы на €55 тыс.
Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело по нарушениям на матче Лиги Европы между «Спартаком» и испанским «Атлетиком», который состоялся в Бильбао. «Спартак» обвиняется в использовании болельщиками пиротехнических изделий, бросании предметов на поле, а также блокировании лестничных пролетов на трибунах.
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«Атлетик» оштрафован на €40 тыс.
Ранее новичок «Спартака» добился от клуба четырехкратного повышения зарплаты.