УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча

<img src="//img.gazeta.ru/files3/663/11749663/RIAN_5498576.HR-pic905-895x505-24074.jpg">

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил московскому «Спартаку» продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы УЕФА, красно-белые оштрафованы на €55 тыс.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело по нарушениям на матче Лиги Европы между «Спартаком» и испанским «Атлетиком», который состоялся в Бильбао. «Спартак» обвиняется в использовании болельщиками пиротехнических изделий, бросании предметов на поле, а также блокировании лестничных пролетов на трибунах.

Реклама

«Атлетик» оштрафован на €40 тыс.

Ранее новичок «Спартака» добился от клуба четырехкратного повышения зарплаты.