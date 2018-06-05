На матче Россия — Турция ожидается аншлаг
Все билеты на контрольный матч национальной сборной России по футболу против команды Турции проданы, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении на официальной странице сборной в твиттере.
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«Все билеты на матч против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе. Спасибо за поддержку!» — гласит сообщение.
Товарищеская игра против турецкой команды, которая пройдет в рамках подготовки подопечных Станислава Черчесова к чемпионату мира — 2018, состоится 5 июня на стадионе «ВЭБ-Арена». Стадион вмещает 30 тыс. зрителей.
Ранее сообщалось, что московские волонтеры завершили обучение к чемпионату мира — 2018.