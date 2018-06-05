Кузнецов догнал Буре по количеству очков в одном плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил ассистентский покер в четвертом матче финала Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс», сообщает «Советский спорт».

Таким образом, 26-летний форвард догнал по количеству очков в одном плей-офф среди россиян легендарного Павла Буре. У хоккеистов в активе по 31 баллу.

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«Приятно, что я догнал Павла Буре. Но еще приятней будет, если мы добьемся победы в Кубок Стэнли. В этом году у нас больше уверенности, чем в прошлом. Приходят победы, а вместе с ними и уверенность», — цитирует Кузнецова русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» обыграл «Вегас» со счетом 6:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши сломал нос игроку «Вегаса».