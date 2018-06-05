Президент «Реала» вручил Порошенко клубную футболку с первым номером

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подарил президенту Украины Петру Порошенко игровую футболку с первым номером на спине, сообщает «Советский спорт».

«Поздравил президента Реала Флорентино Переса с исторической победой команды — 13-м кубком Лиги чемпионов. Приятно, что господин Перес высоко оценил организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финала турнира», — написал Порошенко в своем твиттере.

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Президент Украины нанес визит на стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу», а также посетил клубный музей.

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоялся в Киеве. В решающей встрече на стадионе «Олимпийский» мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.