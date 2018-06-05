Президент «Реала» вручил Порошенко клубную футболку с первым номером
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подарил президенту Украины Петру Порошенко игровую футболку с первым номером на спине, сообщает «Советский спорт».
«Поздравил президента Реала Флорентино Переса с исторической победой команды — 13-м кубком Лиги чемпионов. Приятно, что господин Перес высоко оценил организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финала турнира», — написал Порошенко в своем твиттере.
Президент Украины нанес визит на стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу», а также посетил клубный музей.
Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоялся в Киеве. В решающей встрече на стадионе «Олимпийский» мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.
Привітав Президента футбольного клубу @realmadrid Флорентіно Переса з історичною перемогою команди - здобуттям 13 Кубка чемпіонів Європи з футболу. Приємно, що пан Перес високо оцінив організаційний рівень, який забезпечила Україна для проведення фіналів Ліги Чемпіонів pic.twitter.com/QoRxj6Qpdr— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2018 г.