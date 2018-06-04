Грузчиков Шереметьево подозревают в краже денег у экс-игрока «Арсенала»

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Двое грузчиков московского аэропорта Шереметьево задержаны по подозрению в краже $11 тыс. из багажа бывшего игрока лондонского «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Кану. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево были установлены и задержаны два грузчика 1988 и 1982 года рождения, которые осуществляли разгрузку багажа рейса Лондон — Москва и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в Мадриде перед первой встречей 1/8 Лиги Европы между «Атлетико» и московским «Локомотивом» обокрали клубный магазин испанцев.