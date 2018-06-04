Определилась соперница Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции на отказе украинки Леси Цуренко. Об этом сообщает «Советский спорт».
Мугуруса вела в первом сете со счетом 2:0, однако Цуренко снялась с турнира из-за травмы.
В поединке за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» спортсменка встретится с россиянкой Марией Шараповой.
Ранее американская теннисистка Серена Уильямс объявила на пресс-конференции о том, что не будет играть с в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.