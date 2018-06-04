Определилась соперница Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/806/10782806/2017-07-11T140237Z_293035087_RC1FB684A5A0_RTRMADP_3_TENNIS-WIMBLEDON-pic905-895x505-25666.jpg">

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции на отказе украинки Леси Цуренко. Об этом сообщает «Советский спорт».

Мугуруса вела в первом сете со счетом 2:0, однако Цуренко снялась с турнира из-за травмы.

В поединке за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» спортсменка встретится с россиянкой Марией Шараповой.

Ранее американская теннисистка Серена Уильямс объявила на пресс-конференции о том, что не будет играть с в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.