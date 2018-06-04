Австралийские болельщики пожаловались на отказ во въезде в Россию на ЧМ-2018

Австралийские болельщики, которым было отказано во въезде в Россию на чемпионат мира по футболу, возмутились таким решением. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я просто помешан на футболе. Получив ID, я подумал что-то вроде: «О, это становится правдой, мне достался этот красивый ламинированный ID, я еду на чемпионат мира».

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Я хотел отправиться на чемпионат мира с тех пор, как смотрел игры чемпионата мира — 1998, когда мне было восемь лет. Это было воплощение мечты», — рассказал болельщик по имени Аарон Кэмм, чей Fan ID был отклонен.

Отмечается, что Fan ID должен был служить аналогом визы для лиц, приобретших билеты на матчи турнира.

«Я зашел на сайт Fan ID и воспользовался их формой для связи. Я получил стандартный ответ, в котором говорилось, что они могут отклонить чей угодно Fan ID, не сообщая каких-либо частных деталей этого решения», — заявил еще один австралийский болельщик Ройбен Гарлетт.

Ранее сообщалось, что с 4 июня начнет действовать режим безвизового въезда в Россию из Белоруссии при предъявлении паспорта болельщика.