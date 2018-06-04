Тарпищев: травма Уильямс дала Шараповой преимущество на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение американки Серены Уильямс отказаться от матча против россиянки Марии Шараповой на »Ролан Гаррос». Слова функционера приводит ТАСС.

«Может быть, у Серены действительно травма, ведь накануне она играла в паре и счет в конце был неестественный», — отметил президент ФТР.

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Тарпищев также добавил, что Шарапова получила преимущество от такого решения Уильямс.

«В любом случае, для Шараповой такое развитие событий — хорошо. Вероятнее всего, она будет играть с Мугурусой, а это серьезный соперник. Шарапова получила чистый отдых в середине турнира — это позитивно для нее и физически, и психологически», — подчеркнул он.

Ранее американка выразила свое сожаление вынужденным отказом от поединка.