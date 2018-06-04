Тарпищев: травма Уильямс дала Шараповой преимущество на «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение американки Серены Уильямс отказаться от матча против россиянки Марии Шараповой на »Ролан Гаррос». Слова функционера приводит ТАСС.
«Может быть, у Серены действительно травма, ведь накануне она играла в паре и счет в конце был неестественный», — отметил президент ФТР.
Тарпищев также добавил, что Шарапова получила преимущество от такого решения Уильямс.
«В любом случае, для Шараповой такое развитие событий — хорошо. Вероятнее всего, она будет играть с Мугурусой, а это серьезный соперник. Шарапова получила чистый отдых в середине турнира — это позитивно для нее и физически, и психологически», — подчеркнул он.
Ранее американка выразила свое сожаление вынужденным отказом от поединка.